Военнослужащие 114-й бригады территориальной обороны Украины с помощью дрона передали координаты подразделений, развернутых в Купянске, российским войскам. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Информация касалась личного состава 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» и 19-го центра спецназначения ВСУ.

По данным источников, украинские солдаты все чаще используют передачу координат заградотрядов, что позволяет российским войскам оперативно проверять и обрабатывать полученные данные. В результате по указанным позициям были направлены авиационные и артиллерийские средства.

В силовых структурах отметили, что передаваемые данные включали недавно переброшенные подразделения, что позволило нанести точечные удары по намеченным целям.

До этого российские войска нанесли серию ударов по железнодорожной инфраструктуре Вооруженных сил Украины. В Черниговской области поразили нефтебазу. В результате более 1 тысячи тонн топлива сгорело.

Ранее российские военные атаковали железнодорожный узел в Днепропетровской области.