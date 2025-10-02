На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Воронежской области два дома получили повреждения после атаки беспилотников

В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждены два частных дома
true
true
true
close
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В Воронежской области за ночь силы ПВО уничтожили 38 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его данным, атака затронула два района и один городской округ. Пострадавших в инциденте нет, однако повреждения получили два частных дома. В одном из них выбиты окна и дверь, в другом пострадали хозяйственные постройки и автомобиль.

Гусев добавил, что в нескольких районах уже отменили непосредственную угрозу удара БПЛА, но режим опасности атаки дронов в области все еще действует.

В ночь на 2 октября силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку ВСУ и уничтожили 85 беспилотных летательных аппаратов.

По информации Минобороны, помимо Воронежской области, еще 13 дронов перехватили над Крымом, 11 — над Белгородской областью, десять — над Саратовской, семь — над Ростовской, четыре — над Волгоградской и два — над Пензенской областью.

Ранее стала известна цель ночного налета дронов ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами