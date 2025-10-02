В Воронежской области два дома получили повреждения после атаки беспилотников

В Воронежской области за ночь силы ПВО уничтожили 38 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его данным, атака затронула два района и один городской округ. Пострадавших в инциденте нет, однако повреждения получили два частных дома. В одном из них выбиты окна и дверь, в другом пострадали хозяйственные постройки и автомобиль.

Гусев добавил, что в нескольких районах уже отменили непосредственную угрозу удара БПЛА, но режим опасности атаки дронов в области все еще действует.

В ночь на 2 октября силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку ВСУ и уничтожили 85 беспилотных летательных аппаратов.

По информации Минобороны, помимо Воронежской области, еще 13 дронов перехватили над Крымом, 11 — над Белгородской областью, десять — над Саратовской, семь — над Ростовской, четыре — над Волгоградской и два — над Пензенской областью.

