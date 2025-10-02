На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России рассказали об изменении тактики ракетных ударов по Украине

mk.ru: российские военные изменили тактику ракетных ударов по Украине
Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ изменили тактику ракетных ударов по Украине. Об этом в интервью mk.ru рассказал военный эксперт генерал‑майор авиации в отставке Владимир Попов.

По его словам, последние два года ВС РФ практически не били по объектам энергетики, но теперь подобные удары продолжатся из-за нежелания украинской стороны договариваться.

«И теперь, я думаю, никто не будет останавливать тех, кто планирует в Генштабе боевые действия. И эти удары будут наноситься активно и с определенной периодичностью», — заявил Попов.

Он добавил, что такими ударами можно надолго вывести из строя электростанции, линии электропередачи, мосты и железнодорожные узлы. Эксперт считает, что у Украины не хватит ресурсов, чтобы быстро восстановить подобные объекты.

1 октября после удара по объекту в Славутиче на Чернобыльской атомной электростанции произошел блэкаут, сообщили в министерстве энергетики Украины.

По данным министерства, в электроснабжении нового саркофага над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС наблюдаются перебои. Именно этот объект призван защищать окружающую станцию территорию от выброса радиоактивных веществ в воздух.

Ранее в Днепре после вспышки пропало электричество.

