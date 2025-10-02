Дроны атаковали четыре района Ростовской области

В Ростовской области силы ПВО (противовоздушной обороны) отразили ночную воздушную атаку БПЛА. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что беспилотники в Верхнедонском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районах были перехвачены и ликвидированы.

По словам чиновника, никто не пострадал. Разрушений на земле не зафиксировано.

Этой ночью над Волгоградом прогремело по меньшей мере восемь взрывов. Mash писал, что в небе могло быть больше 10 БПЛА, летевших в сторону Саратова. Горожане слышали грохот в Алексеевском, Суровикинском и Кумылженском районах, а им на телефоны пришли сообщения об угрозе беспилотников. С 00:49 аэропорт Волгограда прекратил принимать и отправлять рейсы для обеспечения безопасности полетов.

В Пензенской области ввели план «Ковер» над некоторыми районами. В области с 1:41 действовал режим «Беспилотная опасность». Из соображений безопасности в регионе также временно ограничили работу мобильного интернета.

Ранее экс-мэр Новой Каховки не добежал полтора метра до убежища.