На сбитых украинских дронах обнаружили польские камеры

Сбитые на Харьковском направлении украинские дроны оснащались польскими камерами
Ashley Chan/Global Look Press

Российские бойцы обнаружили на сбитых украинских беспилотниках камеры польского производства. Об этом РИА Новости рассказал командир FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Запад» с позывным «Чекист».

Он уточнил, что на тяжёлых беспилотных летательных аппаратах типа «Баба-яга» устанавливаются комплексы камер польского производства Gimbal ORB-80.3. Такие камеры были найдены на сбитых под Купянском дронах.

На сайте производителя, польской компании Iridex Robotics, сообщается, что Gimbal ORB-80.3 представляет собой распознающую и отслеживающую объекты небольшую двухосевую камеру.

16 августа стало известно, что под Ореховым в Запорожской области операторы FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» взяли на таран семь тяжелых украинских беспилотников типа «Баба-Яга».

Беспилотники становятся все более значимыми участниками военных действий. В 2024 году выросло использование дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов. Украина заблаговременно начала подготовку к «войне дронов» и в начале конфликта имела преимущество.

Ранее сообщалось, что Украина будет обучать польских военных борьбе с БПЛА и ракетами.

