В США задумались о поставке Украине ракет с дальностью 800 км

США рассматривают возможность поставить Украине ракеты Tomahawk, Barracuda и другие ракеты наземного и воздушного базирования американского производства с дальностью 800 км, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц страны.

Они подчеркнули, что пока не принято решение о том, что отравлять республике, если вообще что-то отправлять.

«Администрация недавно одобрила продажу Украине ударных боеприпасов повышенной дальности — ракет воздушного базирования, которые могут преодолевать расстояние от 150 до 280 миль (от 240 км до 450 км. — «Газета.Ru»)», — говорится в статье.

В материале отмечается, что предоставление новых разведданных в сочетании с более мощным оружием может сделать удары Украины по РФ гораздо эффективнее, нанося больший ущерб ее энергетической инфраструктуре и ослабляя противовоздушную оборону.

До этого стало известно, что США предоставят Украине разведывательную информацию для нанесения ударов ракетами большой дальности по энергетической инфраструктуре России. Президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий разведке страны и Пентагону помогать Киеву данными. С такой же просьбой США обратились к союзникам по НАТО.

