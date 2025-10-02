На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США задумались о поставке Украине ракет с дальностью 800 км

WSJ: США рассматривают возможность поставок Украине ракет с дальностью 800 км
true
true
true
close
ChiangYing-ying/AP

США рассматривают возможность поставить Украине ракеты Tomahawk, Barracuda и другие ракеты наземного и воздушного базирования американского производства с дальностью 800 км, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц страны.

Они подчеркнули, что пока не принято решение о том, что отравлять республике, если вообще что-то отправлять.

close
«Газета.Ru»

«Администрация недавно одобрила продажу Украине ударных боеприпасов повышенной дальности — ракет воздушного базирования, которые могут преодолевать расстояние от 150 до 280 миль (от 240 км до 450 км. — «Газета.Ru»)», — говорится в статье.

В материале отмечается, что предоставление новых разведданных в сочетании с более мощным оружием может сделать удары Украины по РФ гораздо эффективнее, нанося больший ущерб ее энергетической инфраструктуре и ослабляя противовоздушную оборону.

До этого стало известно, что США предоставят Украине разведывательную информацию для нанесения ударов ракетами большой дальности по энергетической инфраструктуре России. Президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий разведке страны и Пентагону помогать Киеву данными. С такой же просьбой США обратились к союзникам по НАТО.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, чем обернется поставка Tomahawk Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами