США продадут Канаде крупную партию РСЗО HIMARS

Американский Государственный департамент одобрил продажу Канаде реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на $1,75 млрд. Об этом, ссылаясь на Агентство (DSCA) по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, сообщает ТАСС.

В заявлении DSCA говорится, что канадские власти ранее запросили у Соединенных Штатов 26 комплексов M142 HIMARS, различные боеприпасы, в том числе высокоточные GMLRS и ракеты ATACMS, а также другую технику.

В документе отмечается, что продажа оружия соответствует целям Вашингтона в сфере внешней политики и национальной безопасности, так как укрепит канадский боевой потенциал и будет способствовать увеличению вклада Оттавы в коллективную оборону, в том числе и в Европе.

16 сентября стало известно, что Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Нидерландам ракет AMRAAM с комплектующим оборудованием на общую сумму $570 млн.

Ранее Госдеп одобрил сделку по продаже Киеву более 3 тыс. ракет большой дальности ERAM.