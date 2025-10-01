Пентагон заключил контракт почти на $200 млн на детали для летательных аппаратов

Пентагон выделил $179,5 млн на детали для летательных аппаратов США и Украины

Пентагон заключил контракт с компанией Intuitive Research and Technology Corp. на сумму $179,5 млн, подразумевающий поставку деталей летательных аппаратов армии США, федеральным ведомствам и Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление оборонного ведомства.

«Intuitive Research and Technology Corp., Хантсвилл, Алабама, получила контракт минимум на $179 460 689 по схеме cost-plus-fixed-fee на поставку деталей для летательных аппаратов», — сказано в документе.

В 2023 году Intuitive Research and Technology Corp. уже выполняла функции генерального подрядчика Военно-воздушных сил (ВВС) США по контракту TETRAS II стоимостью $1 млрд. В рамках соглашения компания занималась исследованиями, разработкой и испытаниями вооружений и технологий, модернизацией и строительством испытательных полигонов, созданием аппаратных и программных решений, а также обеспечивала поддержку систем для мониторинга операций, управления оборудованием и оценки современных образцов вооружений.

30 сентября стало известно, что Пентагон заключил с компанией Raytheon контракт на сумму $5 млрд на поставки беспилотных летательных аппаратов Coyote.

Ранее ВВС США заключили контракт с Lockheed Martin на обслуживание F-16 для Украины.