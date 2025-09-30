На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пентагон заключил контракт на $5 млрд на производство БПЛА Coyote

Компания Raytheon получила контракт на $5 млрд на производство БПЛА Coyote
Shutterstock

Пентагон заключил с компанией Raytheon контракт на сумму $5 млрд на поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Coyote. Об этом говорится на сайте американского военного ведомства.

«Компания Raytheon Co. Тусон, штат Аризона, получила контракт с возмещением затрат и фиксированной прибылью на поставку ракетной системы Coyote, включающую стационарные и мобильные пусковые установки, кинетические и некинетические перехватчики, а также радары с радиочастотной системой в Ku-диапазоне», — говорится в сообщении.

Выполнение данного контракта ожидается к 28 сентября 2033 года.

В августе стало известно, что Пентагон заключил контракт с Raytheon на сумму до $3,5 млрд на производство ракет средней дальности класса «воздух-воздух» AMRAAM. Согласно документу, ракеты будут поставляться Украине, а также ряду других стран, включая Данию, Бельгию, Японию, Нидерланды, Канаду.

Ранее Пентагон заключил контракт на $15 млрд для строительных работ на Гуаме.

