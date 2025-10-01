В Госдуме объяснили использование конницы в ходе СВО

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в интервью aif.ru прокомментировал новость о том, что Вооруженные силы (ВС) России начали применять лошадей в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, конница может быть эффективнее мотоциклов в период, когда портится погода и на дорогах появляется грязь.

«Мотоцикл не проедет со штурмовиком, а лошадь проскачет там, где нужно. Поэтому, если эксперимент этот удастся, то почему бы нет? Лошадь может быть эффективным средством для передвижения, при захвате опорников», — отметил Водолацкий.

При этом он обратил внимание, что лошадь содержать сложнее, чем мотоцикл, поскольку необходимы ветслужбы, корма и так далее.

Как сообщил накануне военный корреспондент Семен Пегов, бойцы ВС РФ начали осваивать в зоне СВО тактику кавалерийских штурмов.

Командир группы с позывным «Хан» рассказал, что пешим штурмовикам приходится преодолевать 10-17 километров только в одну сторону. Чтобы облегчить задачу российским военным, возникла идея применять конницу.

По его словам, лошади обеспечивают более высокую мобильность по сравнению с мототехникой и могут бесшумно передвигаться, что является важным преимуществом в зоне боевых действий.

