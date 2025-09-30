Российские войска осваивают новую «бесшумную» тактику в зоне СВО

Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ начали осваивать в зоне проведения специальной военной операции (СВО) тактику кавалерийских штурмов. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале.

Командир группы с позывным «Хан» рассказал, что пешим штурмовикам приходится преодолевать 10-17 километров только в одну сторону. Чтобы облегчить задачу российских военных, возникла идея конных штурмов, отметил «Хан».

По его словам, лошади обеспечивают более высокую мобильность по сравнению с мототехникой и могут бесшумно передвигаться, что является важным преимуществом в зоне боевых действий.

«Для этих задач выбрана карачаевская порода — гордые, сильные и невероятно выносливые животные, идеально приспособленные к сложному рельефу», — уточнил военный.

Он добавил, что лошади прошли специальное обучение, чтобы не бояться выстрелов и работать в паре с пехотой.

