На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские войска осваивают новую «бесшумную» тактику в зоне СВО

Военкор Пегов: ВС РФ начали осваивать тактику кавалерийских штурмов в зоне СВО
true
true
true
close
Виталий Тимкив/ТАСС

Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ начали осваивать в зоне проведения специальной военной операции (СВО) тактику кавалерийских штурмов. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале.

Командир группы с позывным «Хан» рассказал, что пешим штурмовикам приходится преодолевать 10-17 километров только в одну сторону. Чтобы облегчить задачу российских военных, возникла идея конных штурмов, отметил «Хан».

По его словам, лошади обеспечивают более высокую мобильность по сравнению с мототехникой и могут бесшумно передвигаться, что является важным преимуществом в зоне боевых действий.

«Для этих задач выбрана карачаевская порода — гордые, сильные и невероятно выносливые животные, идеально приспособленные к сложному рельефу», — уточнил военный.

Он добавил, что лошади прошли специальное обучение, чтобы не бояться выстрелов и работать в паре с пехотой.

До этого сообщалось, что ослик по кличке Жорик из зоны СВО переселился в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге. Ослик долгое время жил в зоне боевых действий и стал для бойцов настоящим помощником и другом. Жорик участвовал в хозяйственных работах, помогал возить снаряды. В Великом Устюге ослик находится на карантине и восстанавливается, а после адаптации будет перевезен в Москву на основную территорию зоопарка.

Ранее в Театре Куклачева рассказали о состоянии кошек, приехавших из зоны СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами