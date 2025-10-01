RS: комплекс Typhon для ракет Tomahawk не продержится долго на Украине

Американский ракетный комплекс средней дальности Typhon, предназанченный для запуска ракет Tomahawk, не продержится долго на поле боя в украинском конфликте. Об этом пишет журнал Responsible Statecraft (RS).

Согласно материалу издания, крылатые ракеты Tomahawk можно запускать тремя способами: с ракетного эсминца, с некоторых типов подводных лодок и наземного комплекса Typhon.

Первые два варианта для Украины малореализуемы из-за ограниченного военно-морского флота и штата личного состава, тогда как применение Typhon теоретически возможно только при наличии подходящей наземной пусковой установки и подготовленного персонала.

При этом журнал отмечает, что продажа Typhon Киеву маловероятна: в распоряжении США всего две сертифицированные батареи, третья находится в процессе развертывания, а места их дислокации уже определены — преимущественно Азиатско-тихоокеанский регион (и возможно Германия).

Кроме того, Typhon — громоздкая и трудно мобильная система. Ее межрегиональная перевозка возможна на крупном транспортном самолета типа Boeing C-17, а сама установка легко обнаруживаема спутниками и разведывательными беспилотниками, что делает ее уязвимой для ударов. Поэтому, по мнению авторов, такая система вряд ли долго продержалась бы на поле боя в условиях украинского театра военных действий.

28 сентября вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс дал интервью телеканалу Fox News, в котором рассказал, что в Белом доме обсуждают возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам — членам НАТО. Эти государства, в свою очередь, должны будут передать их Киеву.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона услышала и внимательно анализирует заявления Вэнса о возможных поставках «Томагавков» на Украину, однако возникает вопрос, кто будет запускать эти ракеты при их нахождении на украинских территориях.

Ранее в Европе заявили Украине, что она не сможет запускать ракеты Tomahawk.