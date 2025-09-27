В Курской области из-за атаки ВСУ пострадал мужчина

Украинский FPV-дрон атаковал село Мокрушино Беловского района Курской области, из-за чего пострадал 63-летний мужчина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Хинштейн.

По его словам, атака была совершена вблизи частного дома. В результате мужчина получил минно-взрывную травму, слепое осколочное ранение правой голени. Ему оказали первую помощь. В ближайшее время пострадавшего доставят в Курскую областную больницу, заявил чиновник.

26 сентября подросток получил ранения в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата в деревне Золотаревка Рыльского района Курской области.

25 сентября Хинштейн сообщил, что беспилотник Вооруженных сил Украины совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове. В результате падения БПЛА зацепил одно из строений на территории строящейся станции. В результате украинской атаки не было пострадавших.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.