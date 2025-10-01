Обвиняемый в превышении полномочий российский чиновник уйдет на СВО

Глава Еравнинского района Бурятии Чингис Цыренжапов уйдет в зону спецоперации после того, как ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости.

«Глава Еравнинского района Чингис Цыренжапов принял решение отправиться в зону СВО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что администрация района продолжит работу.

Циренжапова обвиняют в том, что он вместе с первым заместителем заключили контракт на строительство школы. Учебное заведение до сих пор не построили. При том за работы был внесен аванс в размере почти 500 млн рублей.

Накануне бывшего заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Илью Штокмана обвинили в получении крупной взятки. В конце сентября 2022 года Штокман отправился на специальную военную операцию на Украине, продолжая оставаться на своем чиновничьем посту. 27 августа глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что Штокман больше не является его замом.

С 28 сентября 2020 года Штокман занимал пост директора департамента информационных технологий и развития цифровой инфраструктуры Нижнего Новгорода. 14 декабря того же года он был назначен замглавы администрации города.

Ранее бывший депутат Госдумы отправился в зону СВО.