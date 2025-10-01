Военный эксперт объяснил, что Россия может противопоставить «Томагавкам»

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с Tsargrad.tv объяснил, как Россия может ответить на передачу Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk.

В первую очередь, по его словам, необходимо усилить работу российской ПВО. Кроме того, можно нанести удары по украинским коммуникациям.

«Например, уничтожить все мосты через Днепр и оставить ВСУ без подкрепления», — сказал Кнутов.

Третий вариант — переброска к берегам США российских атомных подводных лодок «Ясень-М» с ракетами «Циркон». Серьезным аргументом будет и размещение там субмарин с ядерным оружием, продолжил он.

Еще один способ ответа — удары по логистическим хабам, например в польском Жешуве. Однако, не стоит забывать, что именно этого Запад и ждет от России, заключил эксперт.

28 сентября вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс дал интервью телеканалу Fox News, в котором рассказал, что в Белом доме обсуждают возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам — членам НАТО. Эти государства, в свою очередь, должны будут передать их Киеву.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона услышала и внимательно анализирует заявления Вэнса о возможных поставках «Томагавков» на Украину, однако возникает вопрос, кто будет запускать эти ракеты при их нахождении на украинских территориях.

Ранее Госдеп одобрил продажу Германии управляемых ракет на $1,23 млрд.