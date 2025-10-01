Минобороны заявило об ударах по объектам ВПК и энергетики Украины

За сутки Вооруженные силы России нанесли серию ударов по военным объектам на территории Украины. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия атаковали объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса, а также цех по производству десантных катеров. Кроме того, военные поразили места запуска дронов большой дальности и пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 134 районах.

По данным министерства, средства противовоздушной обороны за сутки сбили 97 беспилотников самолетного типа.

До этого Telegram-канал «Дневник Десантника» сообщил, что российские войска нанесли серию ударов по железнодорожной инфраструктуре Вооруженных сил Украины. По данным канала, в Черниговской области поразили нефтебазу. В результате более 1 тысячи тонн топлива сгорело.

Ранее российские военные атаковали железнодорожный узел в Днепропетровской области.