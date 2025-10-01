В Германии зафиксировали массовые полеты БПЛА над критической инфраструктурой

В последние дни над объектами критической инфраструктуры и стратегическими объектами Германии зафиксировали массовые полеты дронов. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

По данным газеты, несколько подозрительных беспилотников были замечены над верфью в городе Киль, а также университетской клиникой, электростанцией, местным парламентом и нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ), который снабжает топливом аэропорт Гамбурга. В городах Заниц и Росток дроны пролетали над военными объектами. При этом в порту Ростока несколько крупных БПЛА массой более 2,5 кг, по заявлению полиции, «летали координированно». Отмечается, что дроны двигались «параллельными курсами», что может указывать на попытку составить с их помощью карту местности.

В публикации говорится, что личность операторов БПЛА установить не удалось. Однако эксперты отмечают, что эти инциденты в немецких городах схожи с недавними случаями полетов беспилотников в Дании.

До этого глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия готова сбивать российские дроны в случае, если будет «реальная угроза безопасности». По словам министра, решение будет принято после анализа конкретной ситуации.

27 сентября газета Bild со ссылкой на министерство внутренних дел Германии сообщила, что у бундесвера может появиться право сбивать беспилотники, угрожающие чьей-то жизни или объектам критической инфраструктуры. В издании уточнили, что к таким объектам относятся энергетическая инфраструктура, правительственные здания и аэропорты.

Ранее в Германии признали нехватку ресурсов для отражения некоторых видов БПЛА.