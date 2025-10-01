На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В зоне СВО ликвидирован иностранный наемник

ВС России ликвидировали грузинского наемника ВСУ на Сумском направлении
Алексей Майшев/РИА Новости

Российские военные ликвидировали грузинского наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сумском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах

По информации агентства, на форме наемника был шеврон с украинским и грузинским флагами.

Собеседник агентства уточнил, что наемник мог участвовать в нападении на Курскую область.

29 сентября российский штурмовик с позывным «Увар» рассказал, что украинские военнослужащие бросили раненого американского наемника на поле боя в Малых Щербаках в Запорожской области.

Инцидент произошел 9 мая этого года, когда отряд спецназа Главного управления разведки (ГУР) Украины, в составе которого был гражданин США, пытался атаковать позиции Вооруженных сил (ВС) России в населенном пункте.

По словам «Увара», американец был жив, у него была прострелена только нога. Рядом с ним был сослуживец.

Ранее в ДНР американского наемника приговорили к 14 годам колонии.

СВО: последние новости
