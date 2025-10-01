Путин поздравил российских бойцов с Днем сухопутных войск

Состав российских сухопутных войск отличается высокой выучкой и стойкостью в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в телеграмме для личного состава и ветеран этих войск, опубликованной на сайте Кремля.

В России ежегодно 1 октября, начиная с 2006 года, празднуется День Сухопутных войск Вооруженных сил страны.

Путин отметил, что сегодня российские бойцы стремятся быть достойными героических традиций прошлых поколений, показывают неизменную верность присяге и долгу, высокую выучку и стойкость, в том числе в ходе СВО.

«И конечно, в год 80-летия Великой Победы особые слова благодарности ‒ ветеранам, разгромившим нацизм, отстоявшим свободу и независимость Отчизны, — говорится в телеграмме.

Глава государства выразил уверенность в том, что нынешний личный состав сухопутных войск продолжит совершенствовать свой профессионализм, успешно решать поставленные задачи, защищать национальные интересы России и безопасность ее граждан.

Ранее Путин подписал закон о продлении трудовых договоров участникам СВО.