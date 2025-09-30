В Белгородской области объекты инфраструктуры пострадали от атак дронов

В Белгородской области зафиксированы повреждения в шести муниципалитетах после атак беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Борисовском районе дрон атаковал село Березовка, где пострадал инфраструктурный объект. Власти уточнили, что восстановительные работы начнутся после согласования с Минобороны. Еще несколько беспилотников нанесли ущерб жилым домам — в двух из них оказались пробиты крыши.

В городе Шебекино FPV-дрон ударил по грузовику, повредив кабину. В селе Глотово Грайворонского округа от взрыва беспилотника в доме выбило окна, повреждена кровля надворной постройки, осколками задело автомобиль. В селе Гора-Подол были разбиты окна и забор частного участка. В Головчино дрон вызвал возгорание, в результате которого сгорел легковой автомобиль.

В Валуйском округе в хуторе Леоновка беспилотник сдетонировал на территории фермерского хозяйства, пробив крышу складского помещения. В Краснояружском районе в селе Сергиевка пострадал частный дом, а в селе Грушевка Волоконовского района — гараж и находившийся в нем автомобиль.

Гладков подчеркнул, что аварийные службы уже работают на местах происшествий. По предварительным данным, в инциденте никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что российские войска за сутки сбили 128 беспилотников ВСУ.