Дипломат: американские ракеты на Филиппинах не будут нацелены на Россию или Китай

Посол Байлен: ракеты Typhon на Филиппинах не угрожают России или Китаю

В случае размещения на Филиппинах американских ракет Typhon безопасность России или Китая не окажется под угрозой. Об этом РИА Новости заявил филиппинский посол в Москве Игорь Байлен.

Дипломат подчеркнул, что если ракетные комплексы Typhon появятся на Филиппинах, то они точно не будут направлены против дружественной России. По его словам, ракеты вообще не будут направлены против какого-либо конкретного государства.

Байлен уточнил, что в случае агрессии Филиппины будут защищаться, опираясь на оборонные союзы, но такая оборона не представляет угрозы России или Китаю.

В декабре командующий национальной армией генерал Рой Галидо заявил, что Филиппины планируют закупить у США ракетный комплекс средней дальности действия MRC Typhon для защиты от действий Китая.

Mid-Range Capability (MRC) Typhon предназначен для запуска ракет Standard Missile-6 или Tomahawk в пределах дальности между ракетой Precision Strike Missile и гиперзвуковым оружием большой дальности.

