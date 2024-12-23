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Филиппины планируют закупить у США ракетный комплекс Typhon

Филиппины планируют приобрести ракетный комплекс США Typhon в ближайшее время
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US Army (Public Domain)

Филиппины планируют закупить у США ракетный комплекс средней дальности действия MRC Typhon для защиты от действий Китая. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на командующего филиппинской армией генерала Роя Галидо.

«Одним из ключевых аспектов Комплексной концепции обороны архипелага является возможность защитить наш суверенитет с помощью подобной системы», — сказал он.

Рой Галидо также выразил надежду, что ракетный комплекс США будет получен в ближайшее время.

Mid-Range Capability (MRC) Typhon предназначен для запуска ракет Standard Missile-6 или Tomahawk в пределах дальности между ракетой Precision Strike Missile и гиперзвуковым оружием большой дальности.

В этом году США перебросили установку Typhon на Филиппины в рамках ежегодных американо-филиппинских военных учений. Американское командование решило оставить это оружие на Филиппинах, несмотря на возражения Китая.

Ранее стало известно о планах США разместить тактическое ядерное оружие в Британии.

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