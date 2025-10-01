Хуситы заявили о пожаре на атакованном ими нидерландском судне

Атакованный хуситами из движения «Ансар Аллах» нидерландский сухогруз Minervagracht может затонуть. Об этом в эфире телеканала Al Masirah заявил официальный представитель движения.

По его словам, удар по находящемуся в Аденском заливе судну был нанесен крылатой ракетой. В результате прямого попадания сухогруз загорелся и сейчас находится под угрозой затопления.

Представитель хуситов отметил, что атака против судна была проведена после того, как его компания-владелец нарушила запрет на заход в порты оккупированной Израилем Палестины. Он подчеркнул, что для нарушающих запрет хуситов судов по-прежнему закрыты Красное и Аравийское моря, Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив.

30 сентября стало известно, что на борту нидерландского сухогруза Minervagracht, который был атакован у берегов Йемена, находились двое граждан России.

