Заболевший раком офицер сообщил, что его отправили на передовую

«Лента.ру»: заболевшего раком офицера отправили в зону СВО вместо лечения
Алексей Майшев/РИА Новости

Капитан Роман Белов, у которого обнаружили меланому ( одна из разновидностей рака кожи, которая быстро метастазирует), заявил, что его отправили на передовую, несмотря на рекомендации врачей. Историю военного публикует «Лента.ру».

Офицер рассказал, что решил обратиться к медикам после того, как случайно сорвал родинку на голове, и у него хлынула кровь. После обследования у Белова обнаружили рак. Врачи присвоили ему группу «В» (ограниченно годен) и посоветовали избегать тяжелых нагрузок.

«Чувствую себя плохо, по всему телу выросли папилломы — такие же, как та, в которой нашли меланому», — признался офицер, который вновь находится в зоне специальной военной операции (СВО).

Капитан сообщил, что заключил контракт с Минобороны России в сентябре 2023 года. Сейчас его назначили командующим мотострелковой роты.

До этого жителя Тюменской области отправили в зону СВО с тяжелым ранением, на костылях. Мужчина подписал контракт с Минобороны России в ноябре 2023 года, однако через месяц получил ранение левой ноги с внутрисуставным переломом бедренной кости, а также ранение кисти с переломом фаланги пальца. После лечения и реабилитации боец прошел военно-врачебную комиссию, по решению которой его обратно отправили на СВО.

Спустя четыре месяца мужчину вновь доставили в больницу, где врачи подтвердили диагноз и провели повторную операцию, достав ранее установленные саморезы. После лечения военному вновь надо будет пройти комиссию, где решат его дальнейшую судьбу.

Ранее мобилизованного из Орска объявили в розыск, пока он лечился дома после ранения.

