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Россиянина, которого отправили на СВО на костылях, вернули на лечение

Жителя Тюменской области отправили с ранением на СВО и вернули через 4 месяца
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Станислав Красильников/РИА Новости

Жителя Тюменской области отправили в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине с тяжелым ранением, на костылях. Об этом сообщил портал 72.RU.

По данным издания, мужчина подписал контракт с Минобороны России в ноябре 2023 года. Однако уже через месяц боец в районе Авдеевки получил огнестрельное осколочное сквозное ранение левой ноги с внутрисуставным переломом бедренной кости, а также ранение кисти с переломом фаланги пальца.

Военного сначала отправили в военный госпиталь в Ростов-на-Дону, а затем — на операцию в Москву. Столичные врачи вставили ему в колено четыре самореза и убрали полфаланги пальца на руке, чтобы избежать гангрены. После реабилитации боец прошел военно-врачебную комиссию в Самаре, по решению которой его обратно отправили на СВО.

«Они снова посмотрели старые снимки и сказали: «Ты, дружочек, выздоровел!» — поделилась подробностями жена военного.

Спустя четыре месяца мужчину вновь доставили в больницу, где врачи подтвердили диагноз и провели повторную операцию, достав ранее установленные саморезы. После лечения военному вновь надо будет пройти комиссию, где решат его дальнейшую судьбу.

До этого сообщалось, что 28-летнего жителя Орска объявили в розыск, пока он лечился дома после ранения, полученного в зоне СВО. Когда мужчина узнал об этом, он сам явился в полицию, объяснив ситуацию. Спустя время его вновь отправили в воинскую часть, сейчас он находится в Луганске.

Ранее российский военный из-за долгов не получал выплаты за участие в СВО.

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