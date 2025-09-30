В Кировске в Донецкой народной республике (ДНР) выявлены случаи, когда бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) переодевались в гражданскую одежду, чтобы слиться с мирным населением города. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова командира штурмового отряда с позывным «Серп».

Он отметил, что эта хитрость не помогает бойцам ВСУ обмануть военных армии РФ. По словам «Серпа», российские военнослужащие активно выявляют переодетых в гражданскую одежду украинских солдат и не дают им мешать дальнейшему продвижению ВС России.

«В целом сам личный состав ВСУ, который находится в Кировске, он деморализован», — отметил военнослужащий.

29 сентября в Минобороны РФ сообщили об освобождении Кировска на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике. По данным оборонного ведомства, Кировск был взят в результате наступательных действий бойцов российской группировки войск «Запад».

Ранее сообщалось, что весь юг ДНР перешел под контроль российских сил.