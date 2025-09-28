Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели неудачные контратаки на сумском направлении и были отброшены силами ВС РФ на исходные позиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Противник провел четыре контратаки: две в районе Алексеевки и по одной в районе Степового (Ленинское) и Кондратовки», — уточнил источник.

Противнику было нанесено огневое поражение.

До этого военный группировки войск «Север» с позывным «Микки» рассказал, что ВСУ помощью гексакоптеров «Баба-яга» уничтожили пустые дома мирных жителей села Теткино в Курской области. «Микки» добавил, что во время его нахождения вместе со сослуживцами в Теткино украинские войска регулярно пытались захватить населенный пункт. Однако, по его словам, бойцов ВСУ встречали огнем артиллерии и беспилотниками, из-за чего им приходилось откатываться обратно.

Накануне ВСУ обстреляли из реактивной артиллерии калибром 122 мм город Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). Трое местных жителей получили ранения, один из них не выжил.

Ранее ВСУ ударили по четырем районам Белгородской области.