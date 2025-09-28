На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ провалили контратаки на сумском направлении

РИА Новости: бойцы ВСУ провалили контратаки на сумском направлении
true
true
true
close
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели неудачные контратаки на сумском направлении и были отброшены силами ВС РФ на исходные позиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Противник провел четыре контратаки: две в районе Алексеевки и по одной в районе Степового (Ленинское) и Кондратовки», — уточнил источник.

Противнику было нанесено огневое поражение.

До этого военный группировки войск «Север» с позывным «Микки» рассказал, что ВСУ помощью гексакоптеров «Баба-яга» уничтожили пустые дома мирных жителей села Теткино в Курской области. «Микки» добавил, что во время его нахождения вместе со сослуживцами в Теткино украинские войска регулярно пытались захватить населенный пункт. Однако, по его словам, бойцов ВСУ встречали огнем артиллерии и беспилотниками, из-за чего им приходилось откатываться обратно.

Накануне ВСУ обстреляли из реактивной артиллерии калибром 122 мм город Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). Трое местных жителей получили ранения, один из них не выжил.

Ранее ВСУ ударили по четырем районам Белгородской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами