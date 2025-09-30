В Пентагоне раскритиковали новую стратегию обороны США

WP: в Пентагоне есть разногласия по поводу новой близорукой стратегии обороны

В руководстве Пентагона существуют разногласия относительно новой стратегии обороны США, которую некоторые чиновники считают «близорукой». Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на осведомленные источники.

«Люди, работающие над стратегией, описали растущее чувство разочарования планом, который они считают близоруким и потенциально неактуальным, учитывая крайне личный и иногда противоречивый подход президента к внешней политике», — пишет издание.

Согласно публикации, военные считают новую стратегию чрезмерно сфокусированной на внутренних угрозах в ущерб глобальным вызовам. Их особенно тревожит сужение конкуренции с Китаем до только тайваньского вопроса, тогда как Пекин проводит масштабную военную модернизацию.

Как отмечает издание, риторика новой стратегии носит «более пристрастный» характер и содержит критические оценки политики администрации Джо Байдена. Кроме того, вызывает вопросы план реорганизации вооруженных сил, предусматривающий сокращение 800 генералов и адмиралов, среди которых непропорционально много женщин.

25 сентября шеф Пентагона Пит Хегсет созвал сотни генералов и адмиралов на экстренную встречу. По данным источников Washington Post, речь идет об офицерах, каждый из которых «командует сотнями или тысячами рядовых военнослужащих». Все они должны лично прибыть на базу в Вирджинии на следующей неделе. Причины созыва пока официально не разглашаются. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США хотят увеличить производство ракет на случай конфликта с Китаем.