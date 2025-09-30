На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В четырех регионах России повестки в армию будут только электронными

В Марий Эл, Рязани, Москве и на Сахалине повестки будут только электронными
«Газета.Ru»

В Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и Москве повестки в рамках осеннего призыва будут направляться исключительно в электронном виде. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».

«Изменен механизм вручения повесток. Граждане наряду с бумажными получают и электронные повестки. При этом в Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и городе Москве они будут направляться только в электронном виде», — пояснил Бурдинский.

Информация о направленной повестке вносится в общедоступный реестр и считается врученной гражданину через семь дней с момента размещения. При неявке в военкомат без уважительной причины в течение 20 дней к гражданину применяются временные ограничительные меры, которые снимаются сразу после явки.

Уведомления о направлении повестки и применении ограничений поступают в личный кабинет на портале госуслуг. Граждане могут ознакомиться со своей информацией в реестре воинского учета, включая данные о повестках и ограничительных мерах, через личный кабинет на сайте реестрповесток.рф. На портале госуслуг также доступны сервисы для обращения в военкомат с целью корректировки сведений реестра.

14 августа россияне через «Госуслуги» начали получать уведомления о включении их данных в реестр воинского учета.

Ранее Минобороны РФ утвердило осенний призыв в 2025 году.

