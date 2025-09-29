В российском посольстве высказались о выводе военной базы из Армении

Посол Копыркин: вопрос вывода 102-й военной базы из Армении не стоит в повестке

Военное присутствие России в Армении поддерживает стабильность в регионе, вопрос вывода 102-й российской военной базы не обсуждается в рамках двусторонних отношений. Об этом сообщил посол России в Армении Сергей Копыркин в интервью газете «Сюняц Еркир».

«Вопроса вывода 102-й военной базы нет в повестке дня двусторонних отношений. Об этом четко на всех уровнях заявляет и армянская сторона», — заявил дипломат.

По его словам, российское военное присутствие поддерживает систему безопасности республики и является важнейшим фактором региональной стабильности. Копыркин подчеркнул, что наличие военной базы РФ в Армении не несет угрозы никому в регионе.

13 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что у властей нет намерений выводить российскую военную базу из страны. По его словам, в 2024 году Ереван сократил уровень присутствия российских войск в республике. Однако перед ним не стоит задача полностью прекратить присутствие Вооруженных сил РФ на территории Армении.

Ранее глава МИД Армении заявил, что в повестке Еревана нет вопроса о военной базе РФ.