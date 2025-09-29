На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Один жест спас российских бойцов на СВО от украинских дронов

RT: приветственный жест спас жизнь двум штурмовикам ВС России в Часовом Яре
Алексей Майшев/РИА Новости

Российские штурмовики смогли сохранить себе жизнь во время исполнения боевой задачи в зоне специальной военной операции (СВО), показав украинским дронам приветственный жест. Подробности публикует RT.

Речь идет о боях за Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Двое российских бойцов должны были обеспечить безопасность другим штурмовикам армии РФ, заходившим на позиции. При выполнении задачи они попали в поле зрения украинских дронов и решили пойти на хитрость.

«Мне товарищ говорит: «Закуривай и маши ручками». Ну мы задымили, «птицам» передали привет, хохлы решили, что это свои и успокоились», — вспомнил боец с позывным «Буш».

Он пояснил, что украинских военнослужащих удалось обмануть благодаря тому, что, по их расчетам, ВС РФ в районе Часова Яра не должно было быть. Штурмовик рассказал, что благодаря таким хитростям российским бойцам удалось зайти в лес близ населенного пункта так, что противник не знал об этом еще четыре дня.

По данным RT, за выполнение боевых задач «Буш» награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу». Отмечается, что взятие Часова Яра привело к значительному продвижению ВС РФ в зоне СВО.

До этого участник специальной военной операции на Украине Вадим Гарипов в ходе боевых действий попал под массированный артиллерийский обстрел, после чего самостоятельно оказал себе помощь и отбил атаку украинских беспилотников.

Ранее российский штурмовик чудом спасся от огня танка и дронов ВСУ.

СВО: последние новости
