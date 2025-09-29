В небе над Донецком прогремели два взрыва

В небе над Донецком прозвучали два взрыва. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Взрывы произошли в 17:15 и 17:20 мск в небе. Звуки были слышны в разных районах города.

Информации о разрушениях или пострадавших в результате взрывов на данный момент не поступало.

До этого стало известно о взрывах на территории Украины. В Херсоне были повреждены линии электропередачи: без света остались жители поселка Текстильное, а Днепровский и Центральный районы были частично обесточены. Власти предупредили горожан о возможных перебоях с водоснабжением на верхних этажах многоквартирных домов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве частично пропал свет после взрывов.