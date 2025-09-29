На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников над Россией за четыре часа

МО: силы ПВО сбили 16 беспилотниов над Крымом, Курской и Белгородской областями
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 13:00 до 17:00 уничтожили 16 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымом, Курской и Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, 12 беспилотников ликвидировали над Крымом, и по два дрона сбили над Курской и Белгородской областями.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что двое мужчин получили ранения при атаке БПЛА на грузовой автомобиль в Шебекинском округе. По его словам, одного из пострадавших доставили в местную больницу.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в МИД обвинили западные СМИ в сокрытии планов Украины устроить провокации.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
