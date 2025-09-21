Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР) с замаскированных минометных позиций, оборудованных за городом. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, огонь по городу ведется в районе трассы Константиновка — Артемовск, якобы с позиций Вооруженных сил (ВС) России, чтобы в дальнейшем обвинить их в обстреле населенного пункта и гражданского населения.

«Бьют преимущественно по городской застройке, по местам, где прячутся гражданские, якобы это наши бойцы», — поделился подробностями Кимаковский.

Он отметил, что аналогичная ситуация наблюдалась в Красноармейске (украинское название — Покровск). В этом городе ВСУ также наносили удары по гражданским объектам, в частности, выкатывали пушки и били по микрорайону Шахтерский, сообщил советник.

До этого источник в российских силовых структурах рассказал, что ВСУ используют «излюбленную нацистскую тактику» в районе города Кировска на Краснолиманском направлении. По его словам, украинские военнослужащие поджигают целые улицы и кварталы, несмотря на то, что в домах еще остаются мирные жители. Это делается для того, чтобы замедлить продвижение российских войск и избежать окружения.

Ранее российский боец сравнил ВСУ с «загнанными зверями».