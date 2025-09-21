На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ маскируются под российских военных на одном направлении в зоне СВО

Кимаковский: ВСУ под видом ВС России бьют по Константиновке со скрытых позиций
true
true
true
close
Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР) с замаскированных минометных позиций, оборудованных за городом. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, огонь по городу ведется в районе трассы Константиновка — Артемовск, якобы с позиций Вооруженных сил (ВС) России, чтобы в дальнейшем обвинить их в обстреле населенного пункта и гражданского населения.

«Бьют преимущественно по городской застройке, по местам, где прячутся гражданские, якобы это наши бойцы», — поделился подробностями Кимаковский.

Он отметил, что аналогичная ситуация наблюдалась в Красноармейске (украинское название — Покровск). В этом городе ВСУ также наносили удары по гражданским объектам, в частности, выкатывали пушки и били по микрорайону Шахтерский, сообщил советник.

До этого источник в российских силовых структурах рассказал, что ВСУ используют «излюбленную нацистскую тактику» в районе города Кировска на Краснолиманском направлении. По его словам, украинские военнослужащие поджигают целые улицы и кварталы, несмотря на то, что в домах еще остаются мирные жители. Это делается для того, чтобы замедлить продвижение российских войск и избежать окружения.

Ранее российский боец сравнил ВСУ с «загнанными зверями».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами