Вооруженные силы Украины поджигают дома, в которых еще остаются мирные жители, в попытке избежать окружения и подготовить новые позиции у Кировска на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал ТАСС источник в российских силовых структурах.

«Излюбленная нацистская тактика — оставлять после себя выжженную землю — вовсю применяется боевиками ВСУ в Кировске. Несмотря на то, что в поселке остается достаточно мирных жителей, укронацисты поджигают целые улицы и кварталы, чтобы замедлить продвижение российских войск», — заявил собеседник.

По его словам, данную тактику украинские военнослужащие используют на западной и северо-западной окраине населенного пункта, где отступление 63-й отдельной механизированной бригады прикрывает 425-й отдельный штурмовой полк ВСУ «Скала».

17 сентября начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что Вооруженные силы РФ успешно продвигаются на Краснолиманском направлении. По его словам, российские военные завершают взятие Кировска. Также ВС РФ вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь, украинская сторона полностью выбита из Серебрянского лесничества.

При этом на Александро-Калиновском направлении бои идут в непосредственной близости от Константиновки, сообщил начальник Генштаба.

Ранее российский боец сравнил ВСУ с «загнанными зверями».