ВС России рассказали о «термобарической ответке» ВСУ за погибших бабушку и внука

ВС РФ подготовили снаряд в ответ за погибших бабушку и внука в Подмосковье

Российские военнослужащие подготовили «термобарическую ответку» Вооруженным силам Украины (ВСУ) за пожилую женщину и ее шестилетнего внука, погибших в результате атаки беспилотников в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал «Черные гусары», связанный с 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригадой.

К посту солдаты прикрепили снимок снаряда с надписью: «За Сашу и его бабушку».

По данным военных, боеприпас будет использован операторами FPV-дронов 1-го мотострелкового батальона для атаки на объекты украинской стороны. По данным из открытых интернет-источников, термобарические снаряды используют для распыления и подрыва газового облака.

О гибели людей при ударе утром 29 сентября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, в результате пожара в частном доме, который произошел на фоне атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ, в подмосковном Воскресенске погибли два человека – 76-летняя женщина и ее 6-летний внук.

Ранее омбудсмен отреагировала на гибель ребенка от падения БПЛА в Подмосковье.