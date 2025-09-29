В Данию из Франции прибыло подразделение для борьбы с беспилотниками

Франция перед встречей ЕС направила в Данию подразделение для борьбы с БПЛА

Франция в преддверии неформальной встречи лидеров стран — членов Европейского союза (ЕС), которая состоится в столице Дании, направила в королевство военное подразделение для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщается в коммюнике, опубликованном Генеральным штабом армии республики в аккаунте на платформе X.

«Временное межвидовое подразделение было направлено в Данию. Это подразделение <...> включает в себя 35 человек, вертолет Fennec и активные средства для борьбы с дронами», — говорится в заявлении.

Из него следует, что французский лидер Эммануэль Макрон принял соответствующее решение в связи с недавними инцидентами, когда в воздушном пространстве Дании замечали неизвестные БПЛА.

23 сентября в Копенгагене приостановили работу аэропорта из-за обнаружения нескольких беспилотников недалеко от воздушной гавани. По данным местных правоохранительных органов, в небе над столицей королевства появились от двух до четырех «крупных» дронов.

В ночь на 25 сентября БПЛА были замечены сразу над четырьмя аэропортами в Дании. Речь идет о воздушных гаванях в городах Ольборг, Сеннерборг, Эсбьерг и Скридструп.

Ранее в Дании провели учебные стрельбы по беспилотникам.