Дания подняла над Балтикой истребитель на фоне сообщений о БПЛА

TV2: ВС Дании подняли над Балтикой истребитель на фоне сообщений о дронах
true
true
true
close
Piroschka van de Wouw/Reuters

Дания подняла над островом Борнхольм в Балтийском море истребитель вооруженных сил королевства на фоне сообщений о якобы появлении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает телеканал TV2, ссылаясь на местную полицию.

«После нескольких сообщений от жителей Борнхольма полиция Борнхольма подтвердила TV2, что в воскресенье... истребитель, по словам полиции, «сначала пролетел в одну сторону над островом, а потом в другую обратно», — сказано в публикации телеканала.

25 сентября глава минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил, что королевство не знает, откуда в воздушное пространство страны залетели дроны, но их точно запустил профессионал.

Он отметил, что датские военные не стали сбивать беспилотники, так как опасались, что обломки упадут на дома жителей. Министр добавил, что доказательств того, что это были российские дроны, нет.

23 сентября власти Дании приостанавливали работу аэропорта Копенгагена из-за обнаружение нескольких дронов вблизи воздушной гавани. По информации датской полиции, над территорией аэропорта были замечены от двух до четырех «крупных» беспилотников.

Ранее сообщалось, что у военно-морской базы Швеции заметили дроны.

