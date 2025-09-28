На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителям Купянска рассказали, как пешком эвакуироваться из города на фоне боев

Купянск на фоне боев закрыли на въезд для всех, кроме военных
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире украинского телеканала «Первый» сообщил, что на фоне боев в центре Купянска город закрыли для всех, кроме военных.

Он назвал населенный пункт закрытой территорией. Ситуация там сложилась критическая: силы противника находятся на его территории, и ВСУ проводят контрдиверсионную операцию.

«Эвакуация, к сожалению, максимально усложнена. И единственный сейчас способ уехать — это выйти пешком за территорию Купянска», — сказал Беседин.

Чиновник добавил, что за помощью можно обратиться и к солдатам ВСУ. Как только жители выйдут за пределы города, им помогут волонтеры, полицейские или военные. Беседин рассказал, что в общине все еще остаются 1640 граждан.

«Если мы говорим за правобережную часть города Купянска, это 680 жителей, которые все еще находятся там. Опасность, угроза для жизни каждую секунду», — отметил глава администрации.

В начале недели в российском Минобороны сообщили, что украинская армия превратила город Купянск в Харьковской области в хорошо укрепленный район. Населенный пункт фактически стал «крепостью» с железобетонными сооружениями и минными полями.

Ранее в США обвинили Москву в отказе от переговоров по Украине.

