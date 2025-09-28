Россия решит вопрос урегулирования украинского кризиса на поле боя. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По его словам, коллективный Запад отказывается признавать позицию Москвы.

«И пока это так, и люди на Украине и на Западе продолжают требовать, чтобы русские приняли определенные положения соглашения, которые они категорически отвергают, соглашения не будет. И, как мы уже неоднократно говорили, этот вопрос будет решен на поле боя», — сказал эксперт.

Миршаймер подчеркнул, что позиция Москвы игнорируется Западом «год за годом». При этом конкретные требования российской стороны были озвучены еще до начала конфликта, заключил он.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что для достижения мира на Украине необходимо юридически признать за Россией Крым и Новороссию. Он отметил, что Москва стремится урегулировать конфликт, но для этого нужно искоренить его первопричины. Украина отказывается признать потерю территорий де-юре, с ней солидарны западные союзники. При этом Запад готов де-факто смириться с потерей Украиной некоторых земель. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Reuters назвал главные требования России по Украине.