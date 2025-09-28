ХАМАС заявил, что потерял связь с двумя израильскими заложниками в Газе

ХАМАС: связь с двумя израильскими пленными утрачена после ударов Израиля по Газе

Подразделение радикального палестинского движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» сообщило о потере связи с двумя удерживаемыми в секторе Газа израильскими заложниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное в Telegram-канале движения.

По данным ХАМАС, речь идет об Омри Миране, который также имеет гражданство Венгрии, и Матане Ангресте.

«Связь с двумя заложниками (Омри Мираном и Матаном Ангрестом) прервана в результате жестоких военных операций и атак в районах Эс-Сабра и Телль-эль-Хава, происходивших в течение последних 48 часов», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящий момент жизни двух израильских заложников находятся под угрозой. Палестинское движение требует от Израиля немедленного прекращения авиаударов для эвакуации удерживаемых израильтян.

На этой неделе сообщалось, что президент США Дональд Трамп представил лидерам арабских и мусульманских государств документ из 21 пункта, направленный на прекращение конфликта в Газе. План, по данным СМИ, предполагает полное прекращение огня, освобождение заложников, поэтапный вывод израильских войск, а также исключение ХАМАС из управления регионом после войны.

Ранее президент Турции назвал ХАМАС «движением сопротивления».