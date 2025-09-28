На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: украинские военные «начали блокаду» из-за огромных потерь в Купянске

SHOT: ВСУ в Купянске приступили к созданию блокады из-за огромных потерь
Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали «создавать блокаду» в Купянске из-за огромных потерь. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, украинское командование оставило нуждающееся мирное население без помощи, а штурмовые подразделения — без воды и медикаментов. Кроме того, по информации журналистов, не все жители города успели покинуть территорию.

Еще недавно город, который находится в Харьковской области, можно было покинуть в сопровождении ВСУ, теперь такой возможности нет. Сейчас в населенном пункте остались порядка 800 человек.

В публикации говорится, что российские бойцы продолжают наступление в Купянске. Они взяли критически важную трассу на Харьков под огневой контроль.

До этого сообщалось, что штурмовые подразделения группировки российских войск «Запад» за минувшую неделю взяли под контроль более 2,5 тыс. зданий в населенном пункте Кировск, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР).

Бойцы российской группировки войск «Запад» в период с 20 по 26 сентября нанесли поражение личному составу и технике 11 бригад ВСУ. Потери украинских формирований превысили 1605 военнослужащих.

Ранее российские бойцы взяли под контроль более 5,5 тысячи зданий в Купянске.

