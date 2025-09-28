На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгородской области мужчина пострадал от взрыва FPV-дрона

Гладков: с селе Новостроевка-Первая мирный житель получил осколочные ранения
FotograFFF/Shutterstock

В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области мирный житель получил серьезные травмы в результате детонации FPV-дрона. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавшего доставили в Грайворонскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями шеи, грудной клетки, живота, рук и ног. В настоящее время врачи проводят операцию, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Информация о последствиях происшествия уточняется.

Этой же ночью при налете беспилотников на Белгородскую область пострадали три человека. Гладков рассказал, что в городе Шебекино два БПЛА атаковали производственное предприятие, были ранены два сотрудника. Мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения головы, спины, плеча и руки, а женщина — осколочные ранения руки и головы. Их госпитализировали.

Прошлым вечером Белгород подвергся ракетному обстрелу. В результате прилета в дорожное полотно было повреждено остекление в коммерческом объекте.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
