Марочко: российские войска наносят удары по последнему форпосту ВСУ у Северска

Российские войска наносят интенсивные удары по Дроновке, последнему форпосту ВСУ в районе Северска Донецкой народной республики. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Он сказал, что украинская сторона несет значительные потери. По его словам, российская армия создает такое плотное огневое давление на позиции в Дроновке, что Киев вынужден либо перебрасывать, либо передислоцировать свои войска.

Потери украинских боевиков слишком велики, чтобы их восполнить, а логистика противника серьезно нарушена, подчеркнул Марочко. Он добавил, что в районе Дроновки ведутся активные боевые действия.

24 сентября эксперт отмечал, что российские войска улучшили тактическое положение у Дроновки и продвинулись вдоль железной дороги. На тот момент до населенного пункта оставалось около 1,5 км.

Позже Вооруженные силы России нанесли удар по тренировочному лагерю в селе Лупарево Николаевской области, где британский спецназ осуществляет подготовку ВСУ.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что удар ракет «Искандер» по полигону украинской армии в Черниговской области мог ликвидировать инструкторов НАТО.