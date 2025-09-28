Российские бойцы спасли двух украинских солдат в ДНР

В Кировске Донецкой народной республики российские военнослужащие спасли двух солдат ВСУ, которых, по данным силовых структур, пытались уничтожить их же сослуживцы за намерение сдаться в плен. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник.

По его информации, российская разведка некоторое время вела наблюдение за позицией украинских военных. В какой-то момент они подняли белый флаг и вышли к российскому беспилотнику. Предположительно, их также заметил дрон противника — по позиции был нанесен артиллерийский удар.

Источник отметил, что обстрел удалось прекратить с помощью контрбатарейной борьбы. После этого двоих украинских солдат эвакуировали. Один из них был ранен, ему оказали медицинскую помощь.

До этого пленные солдаты ВСУ рассказали ТАСС, что командование пугало их рассказами «о пытках в российском плену». В плен российским военным сдались трое украинских солдат: ефрейтор Алексей Куртанич, рядовые Виктор Кучужанский и Федор Онтун. Они рассказали о насильственной мобилизации в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Перед отправкой в бой командиры пугали их пытками в российском плену.

