Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перестало поставлять 57-й отдельной мотопехотной бригаде дроны из-за того, что комбриг продвигает интересы бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Критическая ситуация складывается для 57-й омпбр ВСУ в Волчанске. Командование ВСУ целенаправленно не выводит бригаду на восполнение, а также блокирует поставки гуманитарной помощи и дронов в бригаду», — заявил он.

Источник отметил, что командир бригады Евгений Солодаев открыто продвигает интересы экс-президента Украины. Мужчина начинал свою службу в почетном карауле Порошенко. По данным агентства, летом украинские пропагандисты пытались оправдать 57-ю бригаду на фоне неудач на Волчанском направлении.

До этого ТАСС со ссылкой на источник писал, что украинский президент Владимир Зеленский сам многократно уклонялся от службы в ВСУ, но созданная им система мобилизации беспощадна к пойманным на улице мужчинам.

Собеседник агентства обратил внимание, что сам Зеленский в свое время многократно игнорировал повестки из ТЦК во времена президентства Петра Порошенко. Теперь же он выслушивает доклады, как «ухилянты» угрожают обрушить фронт ВСУ.

Ранее экс-депутат Рады раскрыл, кем себя видит Порошенко при Залужном.