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В Германии заявили о создании хабов на случай конфликта с Россией

Хенне: ФРГ разворачивает логистические хабы НАТО на случай кризиса с РФ
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Global Look Press

Германия создает хабы для военных колонн на случай конфликта с Россией. Об этом в интервью Focus Online заявил генерал-майор Андреас Хенне, командующий новой дивизией территориальной обороны бундесвера.

По его словам, после начала конфликта на Украине ситуация с безопасностью в Европе радикально изменилась.

«Мы следим за тем, чтобы переброска союзников проходила гладко. <...> Для этого у нас есть так называемые центры поддержки конвоев. Их можно назвать пит-стопом для военнослужащих», — сказал Хенне.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что страны НАТО собираются напасть на Россию к 2030 году. По его мнению, нападение РФ на страны альянса, к которому активно призывают готовиться на Западе, противоречит логике.

Ранее в МИД предупредили, что НАТО готовится к столкновению с Россией.

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