Над тремя регионами России сбили 11 беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территориями Ростовской, Курской и Белгородской областей. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, шесть дронов были уничтожены над территорией Ростовской области. Еще три сбили над Курской областью, а два — над Белгородской областью.

В Минобороны добавили, что попытки атаки были совершены в период с 20:00 по 23:00 мск. Украинские войска планировали совершить удар с помощью беспилотников самолетного типа, отметили в министерстве.

Утром 27 сентября в министерстве обороны РФ сообщили, что системы ПВО в течение ночи сбили 55 БПЛА над регионами страны. В ведомстве уточнили, что ВСУ использовали для атак дроны самолетного типа.

Единичную цель ликвидировали в Белгородской области. В Курской области уничтожили два беспилотника, в Волгоградской области — пять, в Астраханской и Воронежской областях — по шесть. Еще восемь БПЛА перехватили в Брянской области, 27 — в Ростовской области.

Ранее российский военный заявил о появлении у ВСУ нового опасного беспилотника.