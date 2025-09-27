На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Над тремя регионами России сбили 11 беспилотников ВСУ

МО: силы ПВО сбили 11 БПЛА ВСУ над Ростовской, Курской и Белгородской областями
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территориями Ростовской, Курской и Белгородской областей. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, шесть дронов были уничтожены над территорией Ростовской области. Еще три сбили над Курской областью, а два — над Белгородской областью.

В Минобороны добавили, что попытки атаки были совершены в период с 20:00 по 23:00 мск. Украинские войска планировали совершить удар с помощью беспилотников самолетного типа, отметили в министерстве.

Утром 27 сентября в министерстве обороны РФ сообщили, что системы ПВО в течение ночи сбили 55 БПЛА над регионами страны. В ведомстве уточнили, что ВСУ использовали для атак дроны самолетного типа.

Единичную цель ликвидировали в Белгородской области. В Курской области уничтожили два беспилотника, в Волгоградской области — пять, в Астраханской и Воронежской областях — по шесть. Еще восемь БПЛА перехватили в Брянской области, 27 — в Ростовской области.

Ранее российский военный заявил о появлении у ВСУ нового опасного беспилотника.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами