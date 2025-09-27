На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Sikorsky Aircraft заключила военный контракт на более чем $10 млрд

Sikorsky Aircraft заключила контракт на поставку 92 вертолетов на $10,3 млрд
Joshua Roberts/Reuters

Американская авиастроительная фирма Sikorsky Aircraft, входящая в военно-промышленную корпорацию Lockheed Martin, выиграла военный контракт на сумму $10,3 млрд. Об этом сообщило Министерство обороны США.

Согласно контракту, компания обязуется поставить 92 тяжелых транспортно-грузовых вертолета CH-53K.

«Эта модификация контракта для многолетней программы CH-53K окончательно утверждает условия для партий 9 и 10 и добавляет объём для партий 11-13, предусматривая поставку в общей сложности 92 вертолетов CH-53K серийного производства, а также включает сопутствующую поддержку по программе и летательным аппаратам», — говорится в заявлении Пентагона.

В мае министерство обороны США заключило соглашение с Lockheed Martin на поставку реактивных систем залпового огня HIMARS. Сумма контракта составляет $742,1 млн. Ожидается, что РСЗО будут готовы до 31 мая 2027 года.

Ранее была раскрыта причина созванного шефом Пентагона совещания с сотнями генералов.

