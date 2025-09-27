Появились кадры из Купянска

Операторы беспилотников 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» показали на видео линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи Купянска в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира группы БПЛА с позывным «Контора».

Отмечается, что это очень длинные окопы, которые подкреплены бетонными долговременными огневыми точками. Российские дроны неоднократно наносили по ним удары.

Оператор БПЛА с позывным «Муха», пролетая на беспилотнике над одном из таких участков, подтвердил масштаб. По его словам, ВСУ активно готовили оборону на этом направлении.

На кадрах видно, что этот укрепрайон состоит из сети хорошо разработанных и соединенных между собой окопов, замаскированных и укрепленных блиндажей, огневых точек и многочисленных фортификационных сооружений, которые сделаны из бетона и предназначены для долговременной обороны.

24 сентября Минобороны РФ сообщало, что военные подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль 115 зданий в Купянске Харьковской области. По информации ведомства, российские военные улучшили тактическое положение. Помимо продвижения в Купянске, ведомство отмечало завершение взятия под контроль Кировска, где российские штурмовые подразделения вышли на северо-западные окраины.

